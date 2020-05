L'emergenza Coronavirus mette in ginocchio la Renault: il futuro in F1 è incerto

Dal nostro partner OAsport.it

L’emergenza sanitaria in atto sta mettendo in ginocchio la Renault. La casa francese potrebbe infatti scomparire dalla massima formula al termine di quest’anno agonistico. La decisione sulla permanenza di Renault nel Mondiale di F1 è strettamente legata al consiglio di amministrazione che, da poco tempo, è in mano ad un nostro connazionale. Luca de Meo, nuovo CEO del gruppo, ha in mano la complessa situazione potrebbe degenerare.

Dopo l’annuncio dell’abbandono di Daniel Ricciardo al termine del 2020 per spostarsi in McLaren, la scuderia transalpina si trova a dover cercare un nuovo volto per il 2021 e sembra che, tra gli eredi dell’australiano, ci sia Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo di F1 con Renault nel 2005 e nel 2006 è senza dubbio una figura che rilancerebbe l’intera azienda. L’asturiano potrebbe tornare del Circus, ma attualmente sembra che in Francia i problemi siano altri.

Il governo locale ha promesso un prestito di 5 miliardi per aiutare il costruttore, soldi che al momento non sono ancora arrivati. Il ministro dell’economia Bruno Le Maire ha affermato che: “La Renault sta rischiando la sua sopravvivenza. Può scomparire dal mercato“. Parole chiare che potrebbero mettere fine all’esperienza nel Circus del famoso marchio transalpino.

