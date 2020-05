La bomba di Wolff: "Vettel in Mercedes? Sarebbe perfetto, pilota tedesco su vettura tedesca"

Dal nostro partner OAsport.it

Se Sebastian Vettel volesse venire in Mercedes sarebbe la conclusione di un cerchio perfetto, essendo un pilota tedesco su una vettura tedesca

Parole e musica di Toto Wolff che, come molti altri addetti ai lavori, dice la sua sul possibile futuro del quattro volte campione del mondo, fresco di annuncio di separazione sportiva con la Ferrari al termine di questo campionato. Il numero uno del team di Brackley, quindi, spiega che: "Comporre un binomio simile sarebbe davvero interessante a livello di marketing. Sebastian è un grande pilota che quando corre dà sempre il massimo – le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport –Starà a lui, nel caso, decidere se unirsi a noi o preferire un’altra squadra. Ci sono ancora diversi sedili liberi per il 2021".

Formula 1 Il pasticcio di Leclerc: si isola giocando a virtual rally e la fidanzata resta chiusa fuori casa DA 7 ORE

Una considerazione che in breve tempo si è trasformata nella classica “bomba di mercato” che, tuttavia, Toto Wolff ha voluto subito disinnescare. "In Mercedes stiamo guardando a cosa faremo con George Russell e poi c’è la variante Vettel. Ma questo non è al primo posto nell’agenda al momento, vogliamo concentrarci prima sulla nostra squadra". Come si è potuto notare, non è stato nominato Valtteri Bottas che, dunque, è in forte discussione in vista del 2021, nonostante sia un pilota gestito proprio dal team principal di origini austriache.

A proposito di Austria, dunque, Toto Wolff si dice: “…molto orgoglioso del fatto che il primo Gran Premio di questo 2020 si disputerà proprio al Red Bull Ring. Sono piuttosto ottimista sul fatto che si possa iniziare nel mio Paese perché siamo riusciti a mantenere un basso numero di contagi con il virus e penso che avranno deliberato un buon piano perché si possa correre. Conosco molto bene il circuito, perché ci avrò percorso mille giri sia come pilota sia come istruttore. Ho vissuto a Spielberg quando ero un giovane pilota. Per me è una sorta di seconda casa. Adoro la Stiria e ho molti bei ricordi in quel posto”.

Play Icon WATCH Vettel divorzia dalla Ferrari! Dalle storie tese con Leclerc al rinnovo al ribasso: tutti i motivi 00:01:45

Formula 1 La McLaren attacca la Ferrari: "Vettel non è mai stato un'opzione, brutta atmosfera nel team" IERI A 13:08