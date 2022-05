E' finita la pausa della Formula 1, che nel prossimo weekend sbarca per la prima volta a Miami: sarà certamente un GP cittadino molto spettacolare e affascinante, una novità per tutti, anche per gli organizzatori che stanno cercando di rendere il tutto molto più glamour.

Hanno fatto molto discutere infatti le foto girate sui social media che ritraggono il circuito di Miami con un'ispirazione molto "monegasca", con dell'acqua finta a fare da corredo agli yacht. Una scelta che appunto non è piaciuta molto al pubblico dei social, che ha criticato già ampiamente il "finto porto turistico" paventato dagli organizzatori.

Ad

Formula 1 28 anni senza Senna: da quel 1° maggio 1994 la F1 non è più stata la stessa IERI A 08:35

Gli orari delle gare:

Venerdì 6 maggio

Prove Libere 1: ore 20:30 – 21:30

Prove Libere 2: ore 23:30 – 00:30

Sabato 7 maggio

Prove Libere 3: ore 19:00 – 20:00

Qualifiche: ore 22:00 – 23:00

Domenica 8 maggio

Gara: ore 21:30 – 23:30

Leclerc: "Sono deluso, non cerco scuse. Ho forzato troppo"

GP Emilia Romagna Leclerc sicuro: “Imparerò dall’errore di Imola, non si ripeterà” 29/04/2022 A 21:23