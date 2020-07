La F1 sbarca per la prima volta al Mugello: Gran Premio il 13 settembre

Per la prima volta nella storia, la F1 correrà sul circuito italiano del Mugello: il GP è stato ufficializzato per il 13 settembre, una settimana dopo l'appuntamento con Monza. Il tracciato toscano è sempre stato una tappa fissa della MotoGp, ma in questa stagione segnata dalla pandemia di coronavirus ha dovuto cambiare progetti e programmazione.

Per la prima volta nella storia, la Formula 1 correrà un Gran Premio sul circuito del Mugello. La data scelta è il 13 settembre, la domenica successiva al grande e tradizionale appuntamento di Monza, per una doppietta tutta italiana. L'ufficialità è arrivata direttamente dal board della F1, che ha aggiunto il tracciato toscano e quello russo di Sochi (27 settembre) alle 8 gare già in calendario alla ripresa della stagione dopo lo stop per coronavirus: in questo momento, i Gran Premi confermati per il 2020 diventano così 10. Come noto agli appassionati del motorsport, il Mugello è sempre stato un appuntamento immancabile per il calendario della MotoGp, ma anche il mondo delle due ruote ha dovuto rivedere il proprio calendario per la pandemia di Covid-19.

La Ferrari correrà "in casa" la gara n° 1.000 in Formula 1

"Abbiamo cominciato molto bene la stagione in Austria lo scorso fine settimana - ha dichiarato Carey, CEO di F1 - e siamo sempre più fiduciosi nei nostri programmi per il resto del 2020. Siamo entusiasti di vedere la F1 al Mugello, un'occasione che segnerà la millesima gara della Ferrari".

Mille gare nella storia per la Ferrari e possibilità di festeggiare la quadrupla cifra sul circuito di casa, dove la scuderia di Maranello è solita effettuare i test. L'ultima volta in cui l'Italia ha ospitato due Gran Premi nella stessa stagione risale al lontano 2006, con Monza e Imola (San Marino): fu un tripudio per la Rossa, con Michael Schumacher sul gradino più alto del podio in entrambe le occasioni.

"Vogliamo ringraziare i promotori, le autorità nazionali, i team e la FIA per il duro lavoro e il supporto per poter far disputare questi Gran Premi - si legge nel comunicato del circuito del Mugello -. I tifosi saranno lieti di vedere la Russia ospitare la sua sesta gara all'autodromo di Sochi e vedere le monoposto di F1 correre per la prima volta sull'entusiasmante circuito del Mugello in Italia".

