La F1 torna a Imola dopo 14 anni! Terzo gran premio stagionale in Italia, si correrà l'1 novembre

Manca solo l'annuncio ufficiale ma è tutto fatto: in Italia si correrà un terzo Gran Premio di F1 nel 2020! Dopo i già annunciati eventi di Monza (4-6 settembre) e del Mugello (11-13 settembre), il Mondiale della massima categoria automobilistica farà tappa anche a Imola nel weekend del 1° novembre. Liberty Media ha fatto sapere che sulla pista del Santerno andrà in scena il GP dell’Emilia Romagna.

La F1 manca ad Imola da quasi quindici anni: sul circuito del Santerno si è infatti ininterrottamente svolto il Gp di San Marino dal 1981 al 2006. Al circuito di Imola è legata anche una delle pagine più drammatiche della storia dell'automobilismo: l'1 maggio 1994, Ayrton Senna morì proprio per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto in pista.

Gli organizzatori del campionato faranno sapere quali saranno le corse in programma dopo il GP di Russia (27 settembre). Al calendario si aggiungono infatti il GP dell’Eifel (11 ottobre al Nurburgring, in Germania), il GP del Portogallo (25 ottobre a Portimao, non si correva in terra lusitana addirittura dal 1996) e lo show di Imola, sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari.

Di fatto queste gare hanno cancellato i previsti eventi in America: i GP di Canada, USA, Messico, Brasile non si disputeranno. Liberty Media deve ancora comunicare cosa succederà dopo la corsa in terra emiliana, si parla di un doppio appuntamento in Bahrain (15 e 22 novembre) e della conclusione ad Abu Dhabi (6 dicembre). Al mento sono previsti 13 eventi ufficiali tutti in Europa (tre si sono già disputati tra Austria e Ungheria), se si dovessero effettivamente aggiungere i tre Gran Premi in Medio Oriente si arriverebbe a quota 16 in questa tormentata stagione funestata dalla pandemia.

