I pezzi del puzzle sono tutti al loro posto. Frédéric Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari. Una notizia da tempo nell'aria che stamattina è diventata ufficiale, con la Rossa pronta così a iniziare un nuovo corso. Il 29 novembre Mattia Binotto annunciava le sue dimissioni dal ruolo forse più scottante dell'intero circus della F1 e da quel momento tutti gli occhi sono stati puntati proprio su Vasseur, ormai ex capo dell’Alfa Romeo Sauber. Quest’oggi la scuderia svizzera, rappresentata dal noto brand italiano, aveva comunicato ufficialmente la partenza dell’ingegnere francese.

Dopo quindi sei stagioni trascorse in questo team, con il risultato del sesto posto nella classifica costruttori di quest’anno come migliore degli ultimi 10 anni, Vasseur è pronto per il suo nuovo incarico. Una soluzione certamente gradita a Leclerc, esploso nel circus proprio grazie all'esperienza in Alfa sotto la gestione Vasseur: la Ferrari ha scelto chi più di ogni altro in questi anni ha coperto le spalle a Charles, anche e soprattutto per mostrare tutto il proprio sostegno al pilota monegasco dopo i malumori dell'ultima travagliata stagione.

Vasseur nuovo team principal Ferrari: "E' l'apice del mondo delle corse"

"Sono molto felice e onorato. Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l'apice del mondo delle corse. Non vedo l'ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo”.

Vasseur, il saluto all'Alfa Romeo: "Ho appreso moltissimo, la tiferò sempre"

Concludo la mia avventura all’Alfa Romeo F1 Team ORLEN e ripenso con affetto a questi sei anni insieme. Ho un debito di gratitudine nei confronti di ogni singolo dipendente della squadra, poiché sono loro che hanno rimesso in piedi questa scuderia e scalato la graduatoria. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto collettivamente come team e azienda, e ancora di più delle solide basi che abbiamo gettato per ciò che verrà dopo. Tuttavia, ciò di cui sono più orgoglioso sono le persone che hanno reso tutto questo possibile, che col tempo sono diventati amici. Questa squadra sarà sempre la mia casa e tiferò per lei ovunque andrò. Ho appreso moltissimo durante il mio periodo come CEO e Team Principal. So che l’Alfa Romeo F1 Team ORLEN continuerà a essere sempre più forte“.

