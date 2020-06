La Ferrari si spacca: Leclerc si riduce lo stipendio del 25%, Vettel dice no

Il giovane monegasco si allinea ai top manager della scuderia di Maranello e accetta spontaneamente la decurtazione. Il tedesco invece, che dal 2021 non sarà più in Rosso, preferisce tenersi lo stipendio per intero, non ha aderito al programma della Ferrari ma non è escluso che ne devolverà una parte in beneficenza.

Charles Leclerc si riduce lo stipendio, Sebastian Vettel invece dice no. La spaccatura all'interno del team Ferrari è netta, non solo in pista ma anche lontano dai box: infatti, come riportato da Il Giornale, il giovane pilota monegasco ha accettato spontaneamente la linea dei top manager di Maranello di decurtarsi lo stipendio del 25%, mentre il tedesco, che dal 2021 sarà altrove dopo il mancato rinnovo di contratto, ha preferito declinare.

Leclerc è stato ringraziato da Mattia Binotto perché questa riduzione non riguardava espressamente anche i piloti: però Leclerc, sotto contratto fino al 2024, ha dimostrato ancora una volta il forte legame con la Rossa e col progetto, e rinuncerà a circa 2,5 milioni dei 10 l'anno che gli spettano. Vettel invece, alla sua ultima stagione a Maranello, non ha aderito al programma, conserverà i suoi 25 milioni annui da contratto ma questo non significa che non devolverà una parte dei compensi a favore di cause benefiche, anzi. Già in passato, al momento della separazione con la Ferrari, il tedesco disse: "Quello che ci faccio sono affari miei, non mi piace esporre in piazza queste questioni solo per far brillare la mia immagine".

