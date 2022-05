Sei Gran Premi vinti negli anni '50 che gli hanno valso il soprannome di 'Dentista nelle corse': questo era Tony Brooks. Il pilota si è spento nella giornata di martedì all'età di 90 anni e, fino ad ora, era l'unico vincitore di Formula Uno sopravvissuto degli anni '50. Attorno a lui, ruotano numerose leggende e aneddoti come quello dell'iscrizione last minute ad una gara perchè stava studiando per diventare dentista. Sulla sua scomparsa, ha parlato il Stefano Domenicali: "Faceva parte di un gruppo speciale di piloti che sono stati pionieri e hanno spinto i confini in un periodo di grande rischio. Ci mancherà e i nostri pensieri sono con la sua famiglia in questo momento". Il pilota si è spento nella giornata di martedì all'età di 90 anni e, fino ad ora, eraAttorno a lui, ruotano numerose leggende e aneddoti come quello dell'iscrizionead una gara perchè stava studiando per diventare dentista. Sulla sua scomparsa, ha parlato il CEO della F1

Ad

LA SUA STORIA

GP Miami Le gomme scelte da Pirelli, rischio pioggia a Miami! 17 ORE FA

Aintree, 1957: prima vittoria nel campionato del mondo al GP di Gran Bretagna di Tony Brooks. Da tutti, è considerato come il miglior pilota britannico a non aver mai vinto un campionato del mondo di F1. Brooks avrebbe potuto essere incoronato campione del mondo per la Ferrari nel 1959 se non fosse stato colpito al primo giro della gara finale a Sebring negli Stati Uniti dal compagno di squadra Wolfgang von Trips.

Ha perso due minuti ai box per far controllare i danni alla sua auto e ha finito per tagliare il traguardo al terzo posto, perdendo il campionato di sette punti a Jack Brabham. Bellissime anche le parole del connazionale Moss che gli ha dedicato: "Brooks era un pilota straordinario, il più grande pilota 'sconosciuto' che sia mai vissuto. Era molto meglio di molte persone che hanno vinto il campionato del mondo".

Brooks era un pilota straordinario, il più grande pilota 'sconosciuto' che sia mai vissuto.

Leclerc: "Sono deluso, non cerco scuse. Ho forzato troppo"

GP Miami Ferrari, i precedenti negli USA: 13 le vittorie delle Rosse 17 ORE FA