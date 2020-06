La Mercedes apre a Vettel: "Impossibile non pensare a un quattro volte campione del mondo"

Toto Wolff, team principal della Mercedes, lascia aperta ogni possibilità di mercato in vista della stagione 2021: Hamilton, Bottas e Russell sono in scadenza di contratto, e Sebastian Vettel potrebbe essere un'ottima alternativa.

La rottura definitiva tra Sebastian Vettel e la Ferrari è destinata ad aprire scenari di mercato interessanti nei prossimi mesi. Se la scuderia di Maranello ha già trovato in Carlos Sainz il sostituto da affiancare a Charles Leclerc, Vettel non ha ancora definito il proprio futuro, lasciandosi aperte diverse possibilità. Compresa quella di un approdo in Mercedes.

Toto Wolff, team principal della scuderia tedesca, ha chiarito che Vettel è una possibile opzione per la prossima stagione: il team ha un ottimo rapporto con Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e George Russell, ma tutti i piloti attualmente sotto contratto sono in scadenza nel 2021.

Non possiamo dire 'no' senza pensarci a un pilota quattro-volte campione del mondo. Dall'altra parte, però, abbiamo una line-up fantastica, e sono molto soddisfatto di quello che stanno facendo Hamilton, Bottas e Russell. Mai dire mai, però, c'è sempre la possibilità che un pilota non voglia correre più lasciando così un posto libero.

Il precedente con Nico Rosberg

Wolff ha ricordato quanto successo con Nico Rosberg, ritiratosi a sorpresa dopo aver conquistato il Mondiale nel 2016, una mossa che portò la Mercedes a ripiegare su Bottas.

"Non ho intenzione di espormi a giugno escludendo a priori qualsiasi possibilità per Vettel - ha proseguito Wolff -. Non se lo merita come pilota, e, in passato, ho già assistito a strane situazioni, come quella che coinvolse Nico Rosberg. Quindi teniamo aperte tutte le possibilità ma restiamo prima di tutto concentrati sulla discussione del rinnovo con i nostri piloti già sotto contratto".

Il rinnovo di Lewis Hamilton

Come detto, anche Lewis Hamilton è in scadenza di contratto: i rumors prevedono la sua permanenza in Mercedes, ma la pandemia di coronavirus ha fatto slittare le trattative per il rinnovo.

"Con Hamilton non ci siamo più visti dall'inizio del lockdown - ha concluso Wolff -: siamo sempre stati in stretto contatto ma non abbiamo ancora trovato un accordo. Tra noi c'è grande rispetto e fiducia. Abbiamo lavorato assieme per tanti anni, e ogni volta non abbiamo mai dovuto penare per firmare un contratto, abbiamo sempre trovato una soluzione semplice in via del tutto naturale".

