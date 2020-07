La Mercedes non cambia per il 2021: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas saranno confermati

La Mercedes continuerà con gli attuali piloti anche nella prossima stagione, confermando sia Lewis Hamilton che Valtteri Bottas: la conferma, ufficiosa, arriva da Ola Källenius, ad di Daimler. Sfuma la chance di un futuro sulle Frecce d'Argento per Sebastian Vettel, mentre George Russell dovrebbe essere promosso dalla Williams nel 2022.

A Zeltweg, per assistere al Gran Premio d’Austria, era presente anche Ola Källenius, amministratore delegato della Daimler. Il manager svedese, intervistato dalla versione tedesca di Sky, ha di fatto confermato gli attuali piloti della Mercedes anche per il 2021. Al momento, il team diretto da Toto Wolff non ha ancora nessun contratto firmato per la prossima stagione. Questo ha portato a una serie di speculazioni, riguardo presunte frizioni attorno al rinnovo di Lewis Hamilton, alla possibilità di ingaggiare Sebastian Vettel, nonché all’ipotesi che Valtteri Bottas potesse essere sacrificato in favore del giovane George Russell, attualmente in prestito alla Williams. Tuttavia, Källenius ha gettato acqua sul fuoco, predicando stabilità.

“Continueremo con i nostri due ragazzi” ha detto senza mezzi termini ai microfoni di Sky Deutschland prima ancora che la gara cominciasse. “Vettel? Posso capire che l’ipotesi di vederlo sulla Mercedes sia entusiasmante per gli appassionati tedeschi, però Lewis e Valtteri sono due top driver che sanno esprimersi ai massimi livelli. Abbiamo visto cosa ha fatto Valtteri in qualifica, prendendosi la pole con un giro fantastico. Continueremocon i due piloti che abbiamo adesso”.

GP Austria Leclerc: "Non mi inginocchio contro il razzismo, ma ciò non vuol dire che sono meno impegnato" DA UN GIORNO

Lewis Hamilton and Valtteri Bottas Credit Foto Getty Images

George Russell al posto di Bottas nel 2022?

Parole pronunciate prima della partenza, che sicuramente hanno trovato conferma in quanto avvenuto in gara. Bottas, infatti, ha vinto in maniera autoritaria, sfruttando al meglio i pasticci di Hamilton, che al di là delle due penalità rimediate tra qualifica e gara, ha comunque dato l’impressione di essere più veloce del compagno di squadra. Quindi, stando alle dichiarazioni del manager svedese, anche nel 2021 la coppia Mercedes sarà composta dal britannico e dal finlandese, con la promozione di Russell rinviata al 2022 (come peraltro pianificato nel momento in cui l’inglese ha firmato un contratto triennale con la Williams a inizio 2019). A questo punto, si aspetta solo l’ufficialità riguardo il rinnovo sia di Lewis che di Valtteri.

Play Icon WATCH Black Lives Matter, Hamilton e altri 13 piloti in ginocchio contro il razzismo al GP d’Austria 00:00:24

Francesco Paone

Formula 1 Hamilton: "Siamo sempre i migliori". Bottas: "Abbiamo spinto la macchina al limite" IERI A 15:29