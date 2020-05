La sede del GP del Messico diventerà un ospedale per pazienti affetti da Covid-19

Dal nostro partner OAsport.it

L’autodromo Hermanos Rodriquez, sede del Gran Premio di F1 di Città del Messico, sarà trasformato in un ospedaleprovvisorio per accogliere i pazienti affetti da coronavirus.

La pandemia di Covid-19 ha colpito in questi mesi più di tre milioni di persone nel mondo e ha causato oltre 200.000 morti. In Messico ci sono stati più di 23.000 casi confermati, mentre il bilancio delle vittime è fermo a quota 2154. L’area paddock dell’autodromo di Città del Messico, abituata ad ospitare ogni anno migliaia di appassionati di F1, è parsa idonea per diventare un ospedale provvisorio, in modo da alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere del Paese.

In un post sui social media, il direttore dell’Istituto messicano per la sicurezza sociale, Zoe Robledo, ha annunciato il piano, esponendone i dettagli tecnici: ci saranno otto aree ed ognuna di esse avrà 24 posti letto. Ricordiamo che il GP del Messico 2020 era in programma per il 1 novembre prima che la pandemia sconvolgesse il calendario del massimo campionato automobilistico.

