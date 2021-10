Dopo Simone Biles e Naomi Osaka, anche Lando Norris ha deciso di aprirsi sul tema della salute mentale. Il pilota di Formula 1, ora in forza alla McLaren, ha rivelato di aver sofferto di depressione durante la sua prima stagione in F1, in occasione di una diretta del programma "This Morning" sul canale tv inglese Itv. "Era come se non sapessi cosa fare, percependo il peso di tutti gli occhi che erano puntati su di me. Avere a che fare con questo genere di cose non è affatto facile, con il costante dubbio di dover essere all’altezza in un mondo estremamente competitivo. Se dovessi far male quali saranno le conseguenze? Se non rimarrò in Formula 1, dove andrò e cosa farò, dato che non sono bravo in molte altre cose della vita?".

Sono molto felice che anche la McLaren sia stata da subito sensibile verso il tema della depressione e della salute mentale

"Da questo punto di vista il supporto del team e il lavoro di squadra non sono stati semplicemente importanti, sono stati fondamentali, almeno quanto l’aiuto e l’esperienza che ha saputo trasmettermi un compagno di scuderia esperto come Daniel Ricciardo, che si è mostrato dall’inizio estremamente disponibile nei miei confronti. Sono molto felice che anche la McLaren sia stata da subito sensibile verso il tema della depressione e della salute mentale, anche nel campo dello sport professionistico, tanto che di "Mind", charity che si occupa di questo campo specifico, ora siamo anche partner".

Il momento più brutto è passato

"Rendere felice gli altri mi fa stare bene. Se gli altri sono contenti, io lo sono ancora di più".

Il 10 ottobre si correrà il Gran premio di Turchia, proprio in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale. Con il supporto di "Mind", Norris ha appena realizzato una maglia per l’occasione, consapevole di quanto la sua posizione, al terzo anno da pilota F1, possa influenzare positivamente gli altri e sensibilizzare anche su questo argomento.

