La McLaren ha scelto: il suo pilota punto di riferimento per il futuro sarà Lando Norris. Il ventiduenne nativo di Bristol, infatti, ha prolungato il suo contratto con il team di Woking di altri 4 anni, per cui correrà con il team britannico fino alla stagione 2025. Una notizia importante che, da un lato sistema un tassello del mercato piloti in maniera definitiva (e per lungo tempo a quanto pare) mentre dall’altro conferma come la McLaren non abbia la minima intenzione di farsi sfuggire il giovanissimo talento che, in 60 Gran Premi disputati, ha già conquistato una pole position, 5 podi e 3 giri più veloci in gara.

La McLaren: "Prosegue il nostro viaggio insieme verso il titolo iridato"

"L’opportunità di estendere il nostro rapporto con Lando riflette non solo il nostro impegno, ma anche la nostra convinzione e fiducia nel suo talento - sottolinea Andreas Seidl, Team Principal di McLaren, nel comunicato -. Penso che sia anche un importante segno di fiducia in noi come squadra da parte di Lando e anche per il nostro viaggio verso la lotta per il titolo iridato. Lando ha mostrato una crescita impressionante come pilota in questi quattro anni – prosegue Seidl – ed è stato una parte fondamentale della crescita delle prestazioni del team. Siamo ancora nel vivo del nostro percorso per puntare in alto e Lando è un elemento chiave del nostro piano, quindi bloccarlo al suo posto, insieme a Daniel Ricciardo (il cui contratto scadrà nel 2023 ndr) e alla nostra dirigenza senior, ci dà stabilità e continuità, mentre ci rimbocchiamo le maniche verso il massimo obiettivo dei titoli mondiali”.

Norris: "In McLaren mi sento a casa"

Le parole di Lando Norris: “Le squadre riguardano le persone e io amo le persone e, soprattutto, mi sento a casa in McLaren. Sono cresciuto in questa squadra e faccio parte di questo viaggio in cui siamo tutti coinvolti. La scorsa stagione ha rappresentato un grande passo in avanti, sia nella mia carriera, sia nelle prestazioni della squadra, e vedo e sento tutto il lavoro, gli investimenti e l’impegno che sta profondendo il team per puntare al successo. Tutto questo mi dà enorme fiducia verso il futuro, per cui è stata una decisione naturale prolungare il nostro rapporto per i prossimi anni”.

