Corsa spettacolare in cui Verstappen e Leclerc hanno duellato su tempi da qualifica e in cui la Virtual Safety Car è stata una variabile favorevole all’orange che poteva contare su una RB18 con maggior velocità di punta. Alla ripartenza, Max si è molto avvicinato e in una lotta rusticana è riuscito a prendersi la vetta. Al termine della gara, i due arcirivali si sono complimentati vincedevolmente scambiandosi il pollice alto da fuori dal proprio abitacolo ma a caldo, il monegasco non riesce a nascondere la propria delusione per una vittoria sfumata proprio nel finale.

"Ho dato tutto quello che avevo, ma non è stato sufficiente. Alla fine ce la siamo giocata al termine di un confronto duro ma divertente. Avrei voluto vincere, noi eravamo veloci in curva, ma più lenti in rettilineo e questo negli episodi ha fatto la differenza. Verstappen ha fatto un bel lavoro, complimenti a lui. C’è rispetto reciproco tra noi, abbiamo spinto fino alla fine e sono un po’ deluso"

GP dell'Arabia Saudita Verstappen batte in bagarre Leclerc e vince in Arabia. Sainz 3° 2 ORE FA

Carlos Sainz (3° posto)

Il duello in uscita dalla pit lane con Perez? Era una curva stretta, lui è stato sfortunato con la Safety Car ma le regole sono regole, ero davanti quindi la posizione era mia. Poi mi sono impegnato per tenere la terza posizione, ho dato il massimo perché le RedBull erano davvero veloci, volavano, ci mettevano pressione. Devo dire che ho notato un progresso rispetto al Bahrain, avevo più ritmo. Pago ancora qualcosa rispetto a chi mi è davanti, ma sono sicuro che recupererò questo distacco".

Max Verstappen (1° posto)

"Oggi è stata molto dura. Abbiamo visto una bella gara e vissuto una battaglia davvero serrata. Noi abbiamo cercato di giocarcela più a lungo termine perchè sapevamo che loro erano più veloci in curva, mentre in rettilineo ci facevamo preferire noi. Le gomme sono state un vero ago della bilancia dato che degradavano abbastanza rapidamente e sono state decisive alla fine. Alla fine ho capito che avevo più passo di Charles Leclerc per cui ho cercato di attaccarlo in diverse occasioni. Non è stato semplice chiudere al comando, lui ha anche tentato un trucchetto per farsi passare nell’ultima curva e riprendere subito il DRS ed è stata davvero una lotta dura. Nel finale abbiamo vissuto anche una bandiera gialla che non ha permesso di attaccarmi in curva 1, poi in teoria non potevamo spingere al massimo nel T1, ma non so come siano andate le cose. L’importante è stato che ho vinto e che abbiamo dato un nuovo inizio alla nostra annata. Con queste monoposto c’è più chance di battagliare e inseguire chi ti sta davanti, ma ogni decisione va sempre presa in pochissimi millesimi”.

