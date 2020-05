Leclerc debutta da attore! Guiderà la SF90 Stradale per il corto "Le grand rendez-vous"

Dal nostro partner OAsport.it

Domenica si sarebbe dovuto correre il GP di Montecarlo. La grande Classica della F1 è stata cancellata per quest’anno a causa della pandemia ma Charles Leclerc sarà ugualmente nel Principato nella giornata di domenica 24 maggio. L’alfiere della Ferrari farà infatti il suo debutto da attore perché sarà il protagonista del cortometraggio “Le grand rendez-vous” diretto dal grande regista Claude Lelouch (già premio Oscar e Palma d’Oro a Cannes).

Si tratta del remake del celeberrimo “C’était un rendez-vous”, corto del 1976 in cui un autista pazzo si destreggava in acrobazie al volante lungo le strade di Parigi (non si seppe mai chi c’era al volante anche se tante voce parlano di Jacky Ickx). Charles Leclerc guiderà la Ferrari SF90 Stradale, ovvero la prima vettura ibrida di serie prodotta a Maranello. Il film rievocherà l’atmosfera di una delle gare più glamour del Mondiale e verrà ricordato il rombo della Ferrari 275 GTB protagonista del corto originale.

Il giovane monegasco dovrà spingere al massimo la vettura: 1000 cavalli di potenza massima, un rapporto peso/potenza di 1,57 kg/cv, 390 kg di carico aerodinamico a 250 km/h. Il ciak segnelerà simbolicamente l’uscita dal lockdown e la graduale ripresa delle attività, la speranza è che il Mondiale F1 2020 possa incominciare il prossimo 5 luglio col GP d’Austria.

