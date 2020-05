Leclerc: "Sarà difficile ripartire dopo lo stop, mi ispiro a Senna"

Dal nostro partner OAsport.it

Charles Leclerc si sta preparando per esordire nel Mondiale F1 2020, si dovrebbe tornare in pista nel weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria dopo la lunga sospensione dovuta alla pandemia. Il pilota della Ferrari non vede l’ora di tornare al volante della Rossa e di battagliare per il titolo mondiale contro Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen. Il giovane monegasco, domenica mattina protagonista di un corto cinematografico girato lungo le vie del Principato, è intervenuto alla trasmissione EPCC su Sky e ha parlato del ritorno alle gare: L’inizio della stagione dovrebbe essere ai primi di luglio in Austria, ma dipende dalla situazione e da come si evolverà. La cancellazione dell’Australia? Venerdì avremmo avuto le prove libere, ma il giovedì sera hanno chiuso tutto per la scoperta di un caso di Covid-19 e ci hanno rimandato a casa”. Charles Leclerc ha evidenziato le criticità che i piloti potrebbero avere dopo il lungo stop:

Iniziare così tardi sarà difficile: è uno sport in cui noi non ci possiamo allenare in pista e per cinque mesi non avremo mai fatto un giro. La ripresa sarà difficile

Leclerc poi ha parlato anche delle sue conoscenze ‘meccaniche’ e di messa a punto della vettura: “Noi non siamo buoni meccanici, se mi dai degli attrezzi non saprei ben come fare, ma abbiamo una conoscenza dei sistemi importanti che ci aiutano a perfomare meglio sulla macchina”.

L’alfiere del Cavallino Rampante ha ricordato anche il suo amore per Ayrton Senna: “A Monte Carlo cresci con il motorsport vicino. Iniziano a montare le tribune molto prima del GP, sin da piccolo volevo far parte di questo mondo. La mia più grande ispirazione è stato Senna, anche se non l’ho mai visto correre dal vivo perché è morto prima che nascessi. Mio padre era un suo fan e mi ha raccontato tanti aneddoti. Lui è un personaggio che mi interessava molto, ho visto film e letto libri su di lui. C’era tanto talento ma anche tanto lavoro dietro”.

