Leclerc: "Un venerdì complicato, la Ferrari ha del potenziale ma..."

Dal nostro partner OAsport.it

Il venerdì della Ferrari si potrebbe riassumere con “lavori in corso”. La scuderia di Maranello ha svolto numerose prove nelle due sessioni di prove libere odierne in vista del Gran Premio della Stiria in programma domenica sul tracciato del Red Bull Ring. Il Mondiale 2020 di Formula Uno ha preso il via con la SF 1000 in grandissima difficoltà, come si è visto tra test pre-stagionali e Gran Premio d’Austria della scorsa domenica, ma il Cavallino Rampante ha deciso di serrare le fila e portare fin da questo fine settimana diverse novità.

Formula 1 Vettel: "La Ferrari è molto meglio di una settimana fa, la pioggia ci potrebbe aiutare" DA 2 ORE

Gli aggiornamenti riguardano ala anteriore e fondo piatto, ma i risultati, al momento, tardano ad arrivare. Ovviamente oggi i due piloti di Maranello non hanno badato troppo al cronometro (nono Charles Leclerc, addirittura sedicesimo il suo vicino di box Sebastian Vettel), cercando di trovare le giuste sensazioni con una monoposto spesso inguidabile e lenta, ma i distacchi incassati ancora una volta dai migliori della classe non lasciano dormire sonni tranquilli nel team capeggiato da Mattia Binotto.

Al termine della seconda sessione di prove libere del Red Bull Ring il pilota monegasco ha parlato ai taccuini di speedweek.com, spiegando come si è svolta la propria giornata nell’abitacolo della SF1000: “Anche oggi non abbiamo centrato grandi velocità, ma qualche passo in avanti l’abbiamo compiuto. La mancanza di potenza rispetto ai rivali è il nostro maggiore cruccio. Non sta a me dire che abbiamo dei problemi, mi pare evidente, per questo è stato così complicato domenica scorsa superare qualcuno nel corso del Gran Premio“.

Il bilancio di oggi, tuttavia, non è da buttare secondo il classe 1997: “Direi che abbiamo vissuto un venerdì difficile, ma alla fine siamo riusciti a trovare alcuni piccoli dettagli quando giravamo con molto carburante a bordo e questo è decisamente positivo. A questo punto non ci rimane che capire cosa potremo fare domani o dopodomani se la pioggia non ci permetterà di disputare le qualifiche nel momento previsto. Abbiamo portato delle novità in questo weekend ma dobbiamo coordinarle meglio perché tutto il pacchetto funzioni al massimo. La vettura del potenziale ce l’ha, dobbiamo continuare a lavorare per sfruttarlo nel migliore dei modi“.

Play Icon WATCH Leclerc: "Non capiterà di essere così fortunati con le safety car. C'è tanto lavoro da fare" 00:00:18

GP Styria Verstappen vola nelle libere 2, Hamilton è 6°. Male la Ferrari: Leclerc è 9°, Vettel 16° DA 5 ORE