Charles Leclerc sta attraversando una stagione molto difficile, dovuta alle difficoltà croniche riscontrate dalla Ferrari. La SF1000 ha delle eventi lacune tecniche, il progetto della Scuderia di Maranello è stato completamente sbagliando e il monegasco si è trovato a lottare per posizioni di rincalzo, salvo qualche raro lampo da podio dovuto a particolari episodi di gara. Il 23enne ha un contratto col Cavallino Rampante fino al 2024 , ma è ben consapevole che anche il prossimo anno sarà molto duro e verosimilmente si potrà tornare a lottare per la vittoria soltanto tra un paio di stagioni.

Il giovane del Principato ha poi proseguito: “La Mercedes fa un ottimo lavoro e ho un grande rispetto per il lavoro che stanno facendo. Ma preferisco rimanere con la Ferrari e fare quello che posso per riportare la squadra dove vogliamo essere. Sono sicuro che ce la faremo. Il mio obiettivo è quello di riportare la Scuderia Ferrari dove questa squadra merita di essere. E questo è certamente il primo posto. Per questo do tutto e questo è anche il mio sogno fin da quando ero piccolo”.