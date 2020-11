"I neri non vincono, mi dicevano così. Ora cerco di essere un esempio per i ragazzi come me. Il mio futuro in Formula 1? Non mi fermo qui". Sono questi i passaggi più significativi della lunga intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport attraverso la quale Lewis Hamilton, fresco campione del mondo per la settima volta in carriera, parla a 360 gradi di se stesso e della sua straordinaria parabola nel circus della Formula 1. Con un accenno, che non poteva certo mancare, alla Ferrari e a quello che poteva essere e non è stato: "Abbiamo parlato in qualche occasione, ma non siamo andati oltre il capire che opzioni ci fossero sul tavolo, e non erano quelle giuste - dice il pilota britannico della Mercedes -. Le nostre posizioni non si sono mai allineate, credo che il tempismo conti e le cose alla fine succedano per un motivo: nelle ultime stagioni il mio contratto scadeva sempre in anni diversi da quello di tutti gli altri piloti. Alla fine è andata così".