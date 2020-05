Dal nostro partner OAsport.it

Lewis Hamilton e tutti i piloti del Mondiale di F1 non vedono l'ora di mettere il casco e scendere in pista. Il britannico della Mercedes è però molto dispiaciuto dal fatto di correre senza una delle cose più belle dello sport: il pubblico in tribuna. Immaginate un GP d'Italia senza tutte le bandiere della Ferrari o un GP d'Inghilterra senza le persone assiepate sui prati di Silverstone. Per iniziare la stagione il 5 luglio, dal tracciato di Spielberg, pare che questo sia l'unico modo per correre e garantire la sicurezza di tutti. L'emergenza sanitaria sta obbligando tutti i circuiti a rinunciare ai tifosi che, si spera, in autunno potrebbero tornare sulle tribune.

Ho un grande senso di vuoto, perché i fan sono davvero l'essenza delle corse

Lewis Hamilton ha commentato in questo modo la situazione che i tutti piloti troveranno in Austria, dove gli unici 'spettatori' saranno i commissari di percorso. Nell'intervista rilasciata al sito spagnolo "Marca", l'alfiere della Mercedes ha dichiarato che per tutti i piloti sarà come un test, perché nessun fan sarà ammesso sulle gradinate. "Sarà tutto molto vuoto", afferma Hamilton, che si è allineato alla già nota opinione di Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari ha infatti dichiarato che gareggiare senza tifosi sarebbe insipido e strano.

Hamilton ha chiuso il suo intervento consapevole dell'importanza di correre e di iniziare la settantesima edizione del Mondiale di F1: "Questo dimostra quanto sia importante lo sport nella nostra vita, ci mette tutti insieme. Non so come sarà in televisione, ma è meglio di niente".

Il campione della Mercedes riesce a trovare un lato positivo di questo stop forzato: "Mi sento più fresco. Ci sono stati momenti negli ultimi cinque anni in cui pensavo che un periodo di riposo sarebbe stato positivo per il corpo e la mente. Per un atleta ai vertici non è mai una buona cosa allontanarsi per un anno, ma ci è stato consegnato un periodo parzialmente sabbatico, che mi sta piacendo".

