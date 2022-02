La scorsa stagione era terminata con una cocente delusione. Poi un lungo periodo di distanza da microfoni e social per riprendersi mentalmente. Oggi, a circa due mesi dalle ultime sue dichiarazioni, Lewis Hamilton ha rotto il silenzio con un post su Twitter. "Sono stato via. Ora sono tornato!". Questo il messaggio del britannico con annessa una foto con il Gran Canyon sullo sfondo. Breve, ma intenso. Parole che ci fanno capire la determinazione del pilota della Mercedes, pronto per tornare in pista.

Manca ormai poco più di un mese alla nuova stagione di Formula 1. Si inizierà infatti il 20 marzo in Bahrain. Prima, però, per Hamilton ci sarà la presentazione della sua monoposto, prevista per il prossimo 18 febbraio.

