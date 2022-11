Poche ore fa una notizia aveva monopolizzato l’attenzione di tutti gli appassionati della Formula 1 ed in particolare i tifosi della Ferrari: Mattia Binotto sarebbe stato sollevato dall’incarico di Team Principal per lasciare spazio a Frederic Vasseur , già leader del team Alfa Romeo Racing. Intorno alla 15:30 con uno stringato comunicato stampa postato attraverso i propri account social, la scuderia del Cavallino Rampante ha smentito l'indiscrezione, parlando di notizia priva di fondamento. Di seguito il testo completo del comunicato, rilanciato dai canali ufficiali della Ferrari:

In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento”.

Ad

Formula 1 Chi è Frederic Vasseur, il successore di Binotto in Ferrari 2 ORE FA

Mattia Binotto era subentrato a Maurizio Arrivabene nel 2019, in questi anni la crescita della casa di Maranello c’è stata, ma il bramato titolo iridato anche quest'anno è sfuggito anche a causa di diverse scelte errate, sia in prova che in gara, e tanti i dissapori sia dei tifosi, ma anche dei piloti stessi ( non ultimo quello recente di Charles Leclerc ).

A questo punto si attendono ulteriori notizie in merito a questa faccenda nei prossimi giorni, se non anche nelle prossime ore. Quel che è certo è che l’atmosfera in casa Ferrari non appare certo delle più rilassate in vista dell’ultimo Gran Premio del 2022.

Leclerc: "Che delusione! Attendevamo la pioggia ma..."

Formula 1 Scossone Ferrari: via Binotto, al suo posto Frederic Vasseur 4 ORE FA