Formula 1

Maurizio Crozza diventa Binotto: "Crisi Ferrari? Colpa dell'antifurto"

Fratelli d'Italia di Maurizio Crozza torna su NOVE venerdì 18 settembre in prima serata. In occasione del ritorno del suo one man show, l’artista genovese veste i panni di Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari, alla ricerca della cause delle prestazioni non all’altezza delle macchine “Potrebbe essere l’antifurto” e la consolazione di notizie incoraggianti “Oggi la radio funziona”.

00:01:00, 484 Visualizzazioni, un' ora fa