Max Verstappen “Re d’Olanda”. Il campione del mondo in carica, infatti, Con questo ennesimo successo, il 30° in carriera, il decimo stagionale, il quarto consecutivo, il nativo di Hasselt ha ormai messo nero su bianco il suo secondo titolo iridato consecutivo, dando la sensazione che in questo momento il binomio pilota-macchina sia assolutamente di un altro pianeta rispetto a tutti i rivali. ”. Il campione del mondo in carica, infatti, si è aggiudicato il Gran Premio di casa , quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, in maniera davvero sontuosa. Sul tracciato di Zandvoort è andata in scena l’ennesima prova di forza del portacolori del team Red Bull, che ha saputo dominare la scena anche contro le strategie della Mercedes e la Safety Car finale., il nativo di Hasselt ha ormai messo nero su bianco il suo secondo titolo iridato consecutivo, dando la sensazione che in questo momento il binomio pilota-macchina sia assolutamente di un altro pianeta rispetto a tutti i rivali.

Verstappen: "Vittoria sudata, non è stata una gara lineare"

Il suo commento nel corso delle interviste di rito post-gara oggi condotte da David Coulthard: “E’ sempre speciale vincere in casa, quest’anno ho dovuto sudare di più rispetto al 2021 e mi rende ancor più felice. Non è stata una gara lineare, ho dovuto spingere sempre, affrontare la Virtual Safety Car e la Safety Car ma abbiamo sempre preso le decisioni giuste. In quei casi, tuttavia, rimane sempre un punto interrogativo, ma alla fine con le gomme soft avevamo un grande passo”. L’olandese prosegue nel suo racconto: “Prima della Safety Car eravamo in una buona situazione, anche se con le gomme hard eravamo leggermente più lenti. Poi, nel finale, non pensavo si potesse vincere senza le soft, quindi Russell ha pittato e mi ha dato una mano per avvicinarmi a Hamilton. L’ho attaccato subito sfruttando le gomme morbide e il banking dell’ultima curva”.

Russell: "Duello con Hamilton? È stata una bella battaglia"

Il commento a caldo di George Russell rilasciato ai microfoni ufficiali della Formula 1: “Voglio innanzitutto ringraziare tutti i tifosi per l’incredibile sostegno, hanno trasmesso grande calore a tutti noi piloti in pista“. Prosegue il pilota della Mercedes: "Duello con Hamilton? Diciamo che è stata una battaglia serrata, l’importante è che come team abbiamo mostrato un grande passo ed era quello che speravamo, ci dà fiducia per il futuro".

Hamilton: "La mancata vittoria? Mi ha ricordato Abu Dhabi..."

Credo che ci siano tanti aspetti positivi oggi. Diciamo che ho vissuto delle montagne russe di emozioni, ero lì per vincere questa gara e vedermela sfuggire di mano è stato davvero doloroso. Mi ha ricordato un po’ l’ultima gara dell’anno scorso, è stato un deja vu per me“, dichiara il sette volte iridato ai microfoni di Sky Sport. “Comunque la macchina andava alla grande, spingevo e mi ha dato sensazioni fantastiche oggi e per tutto il weekend. Avremmo potuto raggiungere la prima fila e se non ci fosse stata la Safety Car saremmo stati lì davanti con gli altri e con la strategia migliore“, prosegue il 37enne nativo di Stevenage.

