McLaren licenzia 1200 persone: la crisi economica si fa sentire a Woking

Oltre 1200 dipendenti verranno licenziati dal Gruppo McLaren a causa della crisi economica generata dalla pandemia. La Scuderia di Woking ha infatti annunciato un importante piano di risanamento che prevede un numero di esuberi rilevante: il calo delle vendite di auto e la sospensione dell’attività in F1 hanno costretto l’azienda britannica a prendere questa decisione.

Tra i licenziati ci sarebbero anche 75 persone legate all'attività di F1 ma questa non è ancora una cifra ufficiale. Paul Walsh, Presidente Esecutivo del Gruppo McLaren, ha commentato in questo modo: “Ci rammarichiamo profondamente per l’impatto che questa ristrutturazione avrà sui nostri dipendenti, soprattutto quelli i cui posti di lavoro potrebbero risentirne. È una linea d’azione che abbiamo cercato di evitare, avendo già intrapreso misure drastiche di risparmio in tutti i settori dell’azienda, ma non abbiamo altra scelta se non quella di ridurre la nostra forza lavoro. È un momento molto difficile per la nostra azienda, ma abbiamo in programma di riemergere con un chiaro percorso di ritorno alla crescita“.

