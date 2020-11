Una storia di dominio iniziata nel 2014 e arrivata fino a Imola, tornata a riabbracciare la Formula 1 in questo difficile 2020 proprio nel giorno in cui la Mercedes porta a casa il settimo titolo mondiale Costruttori consecutivo, cui seguirà a breve anche il settimo titolo Piloti. Un dominio con la forma di una tirannia, che ha mortificato la concorrenza e spinto persino qualcuno a riconsiderare il proprio impegno in Formula 1. Eppure un dominio che potrebbe esaurirsi presto, già a fine 2021 se, come pare, la stella a tre punte uscirà dall'impegno diretto nel Circus.

Sette anni davanti a tutti

La storia è nota: dopo le difficoltà dei primi tre anni - in cui fece parecchio rumore il famoso test segreto (e vietato) che risolse d'improvviso tutte le difficoltà di gestione delle gomme delle frecce d'argento - il passaggio alla tecnologia ibrida, fortemente voluto proprio da Stoccarda, ha aperto la strada ad una dittatura sportiva giunta fino ai giorni nostri. Troppo significativo il vantaggio del costruttore tedesco sulla tecnologia della power unit, e troppo ingenui gli altri, Ferrari in primis, a credere di poter ridurre velocemente quel divario. Anche perché a Brackley, intorno a quella power unit, hanno sempre saputo costruire macchine dall'efficienza aerodinamica indiscutibile. Il resto ce lo ha messo Lewis Hamilton, con l'eccezione della stagione magica di Nico Rosberg.

Nico Rosberg, Lewis Hamilton e l'ex presidente della Mercedes Niki Lauda festeggiano il titolo 2016 Credit Foto Imago

Futuro incerto

Eppure, a valle di cotanta straripante prepotenza, il futuro è quanto mai incerto. Perché se Toto Wolff e Lewis Hamilton non hanno ancora apposto le rispettive firme su un nuovo contratto è perché la Mercedes potrebbe abbandonare presto la Formula 1. Quanto meno come costruttore e come team, limitandosi alle forniture di power unit.

L'uscita nel Patto della Concordia

In questo senso non va dimenticato ciò che è accaduto nelle ultime settimane, una serie di eventi culminati nella nomina a capo della F1 di Stefano Domenicali, cui Liberty Media si è letteralmente affidata per salvare il circus e l'investimento fatto sulla massima espressione del Motorsport. Durante le trattative per il nuovo Patto della Concordia è stato infatti Toto Wolff ad 'imporre' l'articolo che consente a chiunque, un inedito nella storia delle corse, di uscire dalla Formula 1 con un preavviso di nove mesi. Cosa che ha prontamente fatto la Honda, non più intenzionata ad investire soldi sulla costosa tecnologia ibrida.

Christian Horner, Toto Wolff e Mattia Binotto in un incontro al termine di una riunione in un GP Credit Foto Getty Images

Problema motoristi

Un problema non da poco per la F1 del futuro quello legato alla convenienza dei costruttori a farne parte o meno. L'uscita della Honda, i dubbi della Renault, le tentazioni della Mercedes e il disinteresse di altri eventuali motoristi dicono che ad oggi la convenienza non c'è. Evidentemente anche per la Mercedes, che dopo aver polverizzato ogni record medita di riconsiderare i propri investimenti in ambito sportivo. Perché da tempo il Motorsport - fatte salve le eccezioni date da manager particolarmente orientati alle competizioni - non è più al primo posto degli interessi dei costruttori di automobili. Per i quali vengono sempre prima i risultati economici.

Dove va la F1

E qui si inserisce il discorso di quale direzione vorrà intraprendere l'intero circus della Formula 1 per il futuro. Honda ha già salutato, Renault passerà probabilmente alla denominazione Alpine (a riprova della poca convenienza odierna ad affrancare il proprio marchio alla F1), Mercedes potrebbe limitarsi a fornire altri team rinunciando al proprio, diversi team fanno fronte a costi che mettono in dubbio la loro stessa esistenza. Per tenere insieme tutto occorre cambiare paradigma: come dare una prospettiva futura alle corse? Come dare motivi ai costruttori attualmente presenti per restare in Formula 1 e ad altri per entrarci? Quale sarà il livello di sostenibilità dei costi nei prossimi anni? Tutte domande cui toccherà dare una risposta a Stefano Domenicali. Quando un dominio come quello Mercedes rischia di chiudersi con un addio, occorre agire subito.

