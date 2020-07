Dal nostro partner OAsport.it

Sono andate in archivio le prime qualifiche della stagione di Formula 1 sul tracciato del Red Bull Ring in Austria). Come era prevedibile, prima fila tutta Mercedes, ma a sorpresa è stato il finlandese Valtteri Bottas a precedere il 6 volte iridato Lewis Hamilton. Nonostante un'uscita di pista nell'ultimo tentativo che ha vanificato il proprio giro, il finnico è riuscito a mantenere 12 millesimi di vantaggio sul team-mate, stabilendo anche il nuovo record della pista di 1'02"939 (il precedente primato era della Ferrari di Charles Leclerc del 2019 con il tempo di 1'03"003). Rossa in grandissima difficoltà con Leclerc 7° e Vettel solo 11°.

Fa buon viso a cattivo gioco Lewis Hamilton che, ai microfoni dell’intervista post time-attack, ha raccontato le sue impressioni: "Un ottimo lavoro di Valtteri (Bottas ndr), partenza ideale della stagione per noi. Pensiamo che anno dopo anno stiamo mostrando di essere il miglior team, i ragazzi lavorano duro e non sono mai troppo cocciuti nell'ammettere quando sbagliano. Siamo tutti uniti ed è per questo che siamo sempre i migliori. La bandiera gialla non mi ha confuso, non sapevo dove fosse la macchina che era uscita. Ho visto che Valtteri era lontano e non mi ha condizionato", le parole del britannico.

Lewis Hamilton Credit Foto Getty Images

Le parole di Valtteri Bottas

"Avevo delle sensazioni un po’ strane prima delle qualifiche, ma adesso ho un feeling davvero speciale. Abbiamo spinto la macchina al limite, ci siamo preparati bene e devo fare i complimenti a tutto il team per questo risultato fantastico. È soltanto la prima qualifica dell'anno ma sono davvero impressionato, grazie a tutti i membri del team e alla fabbrica. Il risultato è ottimo, ma la giornata che conta davvero è domenica".

