Un inverno di “passione”. La scadenza del contratto di Lewis Hamilton, in Mercedes, è prevista nel 2023 e per questo le due parti sono a lavoro per trovare un accordo. L’intenzione è quella di continuare nell’avventura insieme. Questo è quanto emerge dalle ultime esternazioni in pubblico di Toto Wolff. Il Team Principal di Mercedes ha detto chiaramente quanto ci sia voglia di proseguire con Lewis, nonostante ci si trovi a parlare di un pilota classe ’85. Tuttavia, Wolff è convinto della forza di Hamilton e delle sue possibilità future in F1.

In inverno inizieremo le trattative con Lewis, ho un’agenda parecchio fitta di impegni, ma il rinnovo del contratto è sicuramente tra questi. Sono fiducioso sull’esito positivo delle trattative: Hamilton fa parte della Mercedes e viceversa, non vedo motivi per non continuare insieme“, le parole del manager austriaco (fonte: Beyond The Grid).

In Mercedes, quindi, si vuol optare per la strada della continuità e, per quanto visto nel 2022, la coppia Hamilton/Russell si è dimostrata assolutamente consistente, tenendo conto delle oggettive difficoltà della W13. È chiaro che tanto dipenderà dall’efficienza della nuova monoposto in vista del Mondiale dell’anno prossimo.

