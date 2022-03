Sospiro di sollievo per quanto concerne la salute del 23enne, ma la Haas si trova costretta a fare i conti in tasca. Tanti pezzi della vettura sono andati distrutti e la VF-22 è stata di fatto demolita: muso, ala e sospensione erano sbriciolate nella parte anteriore; il cambio-sospensioni e ala si è staccato dalla power unit.

Ad

GP dell'Arabia Saudita Mick Schumacher, il day after: "Che botta ma sarei pronto a correre" 27/03/2022 A 15:32

Günther Steiner è stato molto chiaro dopo l’incidente: “Il telaio in sé non sembra essere rotto. le infrastrutture laterali sì, ma possono essere cambiate. Ovviamente abbiamo bisogno di fare un controllo adeguato sul telaio, ma sembra che non sia così male, se devo essere onesto. Per quanto riguarda il motore, mi è stato detto dalla Ferrari che sembra essere a posto. Anche il pacco batterie. Ma tutto il resto è rotto!”. Il team principal della Haas ha poi proseguito: “Non so precisamente la cifra in denaro ma, tra cambio, la carrozzeria, i radiatori.. è un incidente che costa tra i 500.000 e il milione di dollari, direi“.

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

GP dell'Arabia Saudita Mick Schumacher a 247 km/h a muro! Il video dell'incidente 26/03/2022 A 22:07