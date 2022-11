Si va a collocare un altro tassello in vista del Mondiale di Formula Uno 2023, e lo fa nel team Haas. Al fianco di Kevin Magnussen (splendido protagonista della pole position di Interlagos), infatti, non vedremo più Mick Schumacher, bensì Nico Hulkenberg. Guenther Steiner ha preferito scegliere l’esperienza . Al fianco di Kevin Magnussen (splendido protagonista della pole position di Interlagos), infatti, non vedremo più, bensì Da tedesco a tedesco , dunque, ma il team capeggiato daha preferito scegliere l’esperienza piuttosto che la freschezza dal figlio dei “Kaiser”.

Nico Hulkenberg, che in questa stagione ha preso il posto di Sebastian Vettel appiedato dal Covid-19 tra Bahrein e Arabia Saudita, vanta 181 gettoni nella massima serie del motorsport ma, proprio per questo motivo, detiene un record “poco ambito”, ovvero il massimo numero di gare senza aver mai conquistato un podio.

Il commento del team principal Guenther Steiner dopo l’annuncio (dato alle ore 6.30 odierne): “Sono molto lieto di dare il bentornato a Nico Hulkenberg in F1. L’esperienza e le conoscenze che Nico porta al team sono evidenti come la reputazione di essere un grande qualificatore ed un pilota solido e affidabile. Questi sono attributi che, abbinati all’esperienza di Kevin Magnussen, ci daranno una line-up di piloti molto credibile che crediamo aiuterà a spingere la squadra”.

Le parole di Nico Hulkenberg:“Sono davvero felice di sbarcare in Haas F1 Team nel 2023. Mi sento come se non avessi mai veramente lasciato la Formula 1. Sono entusiasta di avere l’opportunità di fare di nuovo ciò che amo e voglio ringraziare Gene Haas e Guenther Steiner per la loro fiducia. Abbiamo tanto lavoro davanti a noi per poter competere con tutte le altre squadre a centrocampo, e non vedo l’ora di unirmi di nuovo a quella battaglia”.

Tanta voglia di iniziare, da un lato, parecchia delusione dall’altra. Stiamo parlando, ovviamente, di Mick Schumacher che, di pari passo, rilasciava un breve comunicato nel quale spiegava le sue sensazioni in questo momento.

Ad Abu Dhabi sarà la mia ultima gara in Haas F1 Team. Non nascondo il fatto che sono davvero dispiaciuto per questa decisione ma, ad ogni modo, voglio ringraziare Haas e Ferrari per questa opportunità avuta. Sono stati anni che mi hanno aiutato a crescere a livello personale e tecnico e, specialmente nelle difficoltà, ho capito quanto io ami questo sport e che merito un posto in F1. Il mio fuoco brucia per questo sport e lotterò con tutte le mie forze per tornare in griglia di partenza.

