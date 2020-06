Mondiale 2020, un altro GP in Italia dopo Monza? Imola e il Mugello in corsa

Dal nostro partner OAsport.it

Il Mondiale F1 2020 incomincerà nel weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria: finalmente si tornerà in pista dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Quello del Red Bull Ring sarà il primo di 8 appuntamenti che ci terranno compagnia praticamente senza pause fino al 6 settembre (data in cui è previsto il GP d’Italia a Monza). Liberty Media sta ora cercando di stilare un calendario per la seconda parte di stagione, ovvero dopo l’evento in terra brianzola e prima del già annunciato finale tra Bahrain e Abu Dhabi a ridosso di Natale.

Un secondo GP in Italia a settembre?

Ormai appare sempre più concreta l’ipotesi di una seconda tappa in Italia nel fine settimana 11-13 settembre: Mugello e Imola sembrano essere in ballottaggio tra di loro anche se al momento non ci sono ufficialità ma si tratta soltanto di ipotesi. Indubbiamente la cancellazione dei GP di Giappone, Azerbaijan, Singapore agevola l’inserimento di un secondo Gran Premio entro i nostri confini. Ne sapremo di più concretamente nelle prossime settimane. Le parole di Ross Brawn sono molto incoraggianti: "Ci sono tante belle piste in Europa dove potremmo disputare una o due corse così da avere una stagione completa. Ancora non possiamo dare alcun annuncio perché ci stiamo lavorando".

Anche il Portogallo si fa avanti

Non soltanto Imola e Mugello ma anche il Portogallo si sarebbe fatto avanti. Portimao potrebbe ospitare addirittura due gare: 27 settembre e 4 ottobre come riporta il quotidiano lusitano A Bola. Ottimismo anche da parte di un portavoce del Circuit de Algarve che ne ha parlato a motorsport.com: "Siamo in contatto con la FOM e stiamo negoziando in maniera concreta. Come ha dichiarato Ross Brawn, la possibilità che la F1 corra sulla nostra pista c’è. Per il momento non c’è nulla di confermato, ma sappiamo che i team hanno dato la loro disponibilità a correre in Portogallo e stiamo lavorando duramente per avere la F1 nel nostro circuito. qualsiasi decisione a riguardo sarà presa solo nel mese di luglio". La F1 non corre a Portimao dall’inverno 2008-2009 quando andarono in scena alcuni test collettivi. L’ultimo GP del Portogallo risale al 1997 ma si gareggiò all’Estoril.

