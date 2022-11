Lutto nel mondo dei motori: ci lascia Mauro Forghieri, grande ingegnere e progettista noto soprattutto per la sua vita al servizio della Ferrari. Aveva 87 anni. Già collaboratore di Enzo Ferrari e direttore delle Rosse nell'epoca d'oro dei titoli di Lauda, con lui alla guida la Ferrari ha vinto la bellezza di sette titoli costruttori e quattro titoli piloti per un totale di 54 GP.

Forghieri entrò in Ferrari all'età di 24 anni, appena dopo essersi laureato all'università di Bologna; nel 1961 viene chiamato direttamente da Enzo Ferrari a prendere il posto di responsabile del reparto tecnico racing. Dal 1962 riveste il ruolo di responsabile del Reparto tecnico per le vetture da corsa di F1 e della categoria prototipi e guida le supercar modenesi alla vittoria di 54 gran premi iridati, quattro titoli mondiali piloti e sette titoli costruttori. Tra le sue "creature" migliori, le 312 campioni del mondo con Niki Lauda e Jody Scheckter negli anni '70. Ingegnere ma anche grande innovatore: Forghieri fu anche l'autore dell'installazione degli alettoni sui veicoli che sfrecciano sulle piste. Alla fine degli anni 80, Forghieri lascia Ferrari prima per la Lamborghini e poi per la Bugatti. La sua ultima esperienza è per la cofondazione, assieme a Franco Antoniazzi e a Sergio Lugli, della Oral Engineering Group, una società di progettazione meccanica di cui segue le attività.

Il ricordo di Dallara

"È consuetudine associare il nome di Forghieri alla Formula 1, ma Mauro ha progettato vetture che sono state protagoniste in tutti i settori della competizione: dai Campionati Europei della Montagna, alle grandi gare di durata, alla Formula 2, e alle gare Gran Turismo da competizione. La versione finale della Ferrari GTO è frutto del suo lavoro. Forghieri ideava tutta la vettura, dal motore al cambio e al telaio. E di motori ne ha inventati tanti: 8 cilindri a 90°, 12 cilindri da 60 a 180 gradi, 6 cilindri e 12 cilindri sovralimentati. È senza alcun dubbio il progettista più prolifico, più versatile e più vittorioso della storia dell’automobilismo da competizione italiana", con queste parole Gian Paolo Dallara aveva descritto Mauro Forghieri.

