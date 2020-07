Dal nostro partner OAsport.it

Nico Rosberg è l’unico pilota capace di interrompere per una sola stagione il dominio assoluto imposto da Lewis Hamilton nell’era ibrida (dal 2014 in poi) della Formula 1. Il tedesco, ritiratosi dal mondo delle corse subito dopo aver vinto il suo primo e unico titolo mondiale, ha vissuto per tre anni una rivalità infernale all’interno della Mercedes con il britannico riuscendo a strappare dalle mani del britannico la corona iridata nel 2016. Il figlio di Keke, anch’egli campione del mondo di F1 nel 1982, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2020, che scatterà in questo fine settimana a Spielberg con il Gran Premio d’Austria.

"L’Austria è una pista bellissima dove si sorpassa e dove Hamilton ha avuto qualche difficoltà. Il favorito è lui, ma potrebbero esserci delle sorprese - ha detto Nico -. Quando Lewis Hamilton fa delle cose bestiali io sono in grado di capirlo più di chiunque altro. Mi piace Verstappen, capisci che è importante per lo spettacolo quando esce di scena. Senti la sua mancanza”.

"Va forte, alla McLaren ha fatto una stagione spettacolare. Era impossibile ottenere più punti di quelli che ha raccolto - ha spiegato il tedesco, che ha poi parlato del suo connazionale e quattro volte iridato Sebastian Vettel . Sarà interessante seguire la stagione di Vettel, credo che vorrà farsi valere. Spero che resti in F1. La Mercedes sarebbe una possibilità. Un pilota tedesco, uno dei più vincenti di sempre: sarebbe bellissimo per tutti. Credo però che Hamilton stia molto bene con Bottas”.

Infine, il 35enne nativo di Wiesbaden, viene interpellato a proposito del recente attivismo in campo politico e civile di Hamilton: “Capisco Lewis, anche perché quando eravamo ragazzini mi parlava di discriminazioni che nel mondo del kart ha vissuto con suo padre. Lo capisco e lo rispetto”.

