sarà Oscar Piastri il nuovo pilota del team francese in vista del 2023. Avremo sicuramente un nuovo debuttante in Formula 1 nella stagione successiva. All'indomani della notizia del passaggio di Alonso all'Aston Martin per prendere il posto di Vettel, il quale ha annunciato il ritiro , l'Alpine ufficializza il nome del sostituto del due volte campione del mondo spagnolo:in vista del 2023.

campione del mondo in Formula 3 nel 2020 e in Formula 2 nel 2021 con la Prema, mancava soltanto la formalità del grande salto e dell'approdo definitivo al Circus con un anno di "ritardo". Ad inizio estate circolavano persino le voci di un suo esordio già a metà di questa stagione in Williams al posto di Latifi, unico pilota di ruolo ancora Piastri riceve finalmente la promozione dai gradi di riserva dell'Alpine, team con il quale sta effettuando dei test e potrebbe già apparire in qualche GP di questa stagione durante alcune sessioni di prove libere. Australiano classe 2001,con la Prema, mancava soltanto la formalità del grande salto e dell'approdo definitivo alcon un anno di "ritardo". Ad inizio estate circolavano persino le voci di un suo esordio già a metà di questa stagione in Williams al posto di Latifi, unico pilota di ruolo ancora senza punti in campionato , ma la scuderia transalpina ha preferito trattenere il pilota per affidargli una monoposto appena liberatosi un volante.

Il comunicato ufficiale dell'Alpine

Così l'Alpine nella sua nota ufficiale: "Nell'ambito del suo percorso formativo in F1, Oscar è stato promosso pilota di riserva del BWT Alpine F1 Team all'inizio della stagione 2022 e da allora sta seguendo, sotto la guida del Team e con il suo pieno sostegno finanziario, un programma di formazione intensivo e completo che prevede test privati sulla A521, la vettura Alpine F1 del 2021, supporto in gara e sessioni di simulazione per prepararlo al prossimo grande passo in F1. Alpine non vede l'ora di assistere alla prossima tappa della sua carriera in F1 al fianco di Esteban Ocon".

