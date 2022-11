Max Verstappen e Lewis Hamilton che arriva dall'Inghilterra: secondo quanto racconta il Daily Mail, il campione inglese non utilizza mai né il nome né il cognome del rivale in occasione di conferenze stampa e interviste. "Quando in conferenza gli viene domandato di parlare delle gesta dell’olandese che l’ha detronizzato come campione del mondo, Hamilton parla di Verstappen e della Red Bull riferendosi rispettivamente a “lui” e “loro”", riporta il quotidiano inglese. La rivalità tra i due Ai più attenti non sarà sfuggita questa notizia piuttosto curiosa suche arriva dall'Inghilterra: secondo quanto racconta il, il campione inglese non utilizza mai né il nome né il cognome del rivale in occasione di conferenze stampa e interviste.riporta il quotidiano inglese. La rivalità tra i due campioni della Formula 1 è nota a tutti, ma questa piega non lo era di certo: e non poteva mancare la replica del diretto interessato, proprio dalle pagine del quotidiano inglese.

La replica di Verstappen

Il campione della Red Bull ha replicato con un sorriso: "Mi hanno riferito che non dice mai il mio nome. Mi è sempre stato insegnato che bisogna rispettare i risultati ottenuti dalle persone nello sport e personalmente non ho alcun problema con i risultati ottenuti da Lewis, è uno dei migliori di sempre" ha puntualizzato il Daily Mail.

I meriti di Lewis

"So che quello che ha conquistato non è arrivato solamente grazie alla macchina che ha guidato. E questo lo sappiamo tutti, ad esempio devi battere il tuo compagno di squadra e Lewis lo ha fatto costantemente. Credo bisogna riconoscere che ha fatto un lavoro straordinario".

Sulla fama e sui fischi

"Non mi è mai interessata la fama, sin da quando ero bambino non ho mai avuto l’ambizione di essere riconosciuto. Anzi, vorrei poter andare in giro senza essere riconosciuto da nessuno. Prima di Suzuka sono andato a Tokyo e non sono stato fermato più di tanto ed è stato fantastico, ma sinceramente non riesco a pensare l’ultima volta che mi è accaduto in una grande città. La gente è gentile, ma dal mio punto di vista sarebbe anche bello essere lasciato in pace. Fischi? Probabilmente è solo frustrazione accumulata da qualche pilota che non sta andando bene. O semplicemente non gli piaccio. Non sono qui per ricevere apprezzamenti e questo non mi rovinerà la giornata. La gente può dire ciò che vuole, ma io sono qui per correre"

