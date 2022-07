Porsche si avventa con decisione sulla Formula 1. Il marchio del gruppo Volkswagen è pronto ad acquistare il 50% di Red Bull, la scuderia del campione del mondo e si avventa con decisione sulla Formula 1. Il marchio del gruppo Volkswagen è pronto ad, la scuderia del campione del mondo e attuale capo-classifica Max Verstappen . L'annuncio ufficiale arriverà intorno alla metà di agosto, ma alcuni dettagli sono stati resi pubblici. Il motivo? Il Marocco, uno dei Paesi in cui è stata presentata la domanda alle autorità anti-Cartello, ha una legislazione che prevede la pubblicazione obbligatoria di tali documenti una volta approvati.

Ecco cosa si legge in rete. "Prima operazione relativa alla creazione di una joint-venture (inizialmente decennale) tra Red Bull e Porsche, il settore economico interessato è la fabbricazione della power unit. Seconda operazione relativa all’acquisizione di partecipazione e controllo del 50% delle azioni della società target, il settore economico interessato è lo sviluppo e la produzione di telai di Formula 1. Red Bull svilupperà e produrrà anche telai per uno dei due team di Formula 1 di Red Bull".

Di questa trattativa, in realtà, si parlava da tempo. Si legge così che Porsche vuole stabilire una partnership di durata decennale con Red Bull e che l'accordo si estenderà anche ad attività non legate alla squadra di F1. Inoltre, è altamente probabile che Porsche fornirà i motori anche ad Alpha Tauri, squadra satellite di Red Bull. Quando entrerà in essere tutto ciò? Nel 2026, quando si farà un uso di biocarburanti del 100%.

