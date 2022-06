Lewis Hamilton durante il sabato del GP di Azerbaijan. Evidenti le difficoltà della sua Mercedes nel sopperire al problema del porpoising sul lunghissimo rettilineo principale del circuito di Baku, motivo per cui il sette volte campione del mondo di Formula 1 non è andato oltre il rischiando dunque una penalità in griglia di partenza dell'ottavo round del campionato. Giornata campale perdurante il sabato del GP di Azerbaijan. Evidenti le difficoltà della sua Mercedes nel sopperire al problema del porpoising sul lunghissimo rettilineo principale del circuito di Baku, motivo per cui il sette volte campione del mondo di Formula 1 non è andato oltre il settimo posto nelle qualifiche , due caselle alle spalle del compagno di squadra George Russell. Ma non è finita qua, perché subito dopo la Q2 il 37enne di Stevenage è finito sotto investigazione,dell'ottavo round del campionato.

Ad

Hamilton sotto investigazione, il motivo

GP Azerbaigian Red Bull all'inseguimento, Perez: "Mancava un po' di potenza" UN' ORA FA

Secondo quanto notato dai commissari di gara, infatti, è probabile che Hamilton abbia proceduto ad un passo troppo lento la parte centrale del tracciato, quella che si percorre attorno al castello, prima di effettuare l'ultimo giro della seconda fase delle qualifiche. In un punto molto stretto della pista, in cui è praticamente impossibile sorpassare, alle spalle dell'inglese sono rimaste rallentate le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Successivamente, entrambi i piloti della scuderia di Woking sono stati esclusi dalle prime dieci posizioni: il classe 2000 britannico infatti ha abortito l'ultimo attacco al tempo nel terzo settore, mentre l'australiano non si è migliorato a sufficienza, terminando le qualifiche in dodicesima piazza, alle spalle del compagno di squadra.

Per questa ragione Hamilton e Norris sono stati chiamati a colloquio con gli stewards dopo le prove ufficiali. In questione, come si legge dal comunicato ufficiale della FIA, una probabile violazione dell'articolo 33.4 del regolamento, ossia una guida immotivatamente lenta.

Hamilton risponde alle accuse: "Ero nel delta, potevo andare alla velocità che volevo"

Lewis Hamilton però non sembra preoccupato dell'investigazione, come rivelato ai microfoni di Sky Sports F1: "In quel momento ero offline e devi essere entro un delta time. Ero entro il mio delta time, quindi non ero al di sotto di quel ritmo sul giro. Quindi, entro quel delta di tempo, dovrei essere in grado di guidare alla velocità che voglio, perciò non stavo trattenendo nessuno, ma stavo cercando di fare rimorchio, perché siamo molto lenti in rettilineo. In più, i ragazzi dietro non volevano passare, quindi sono uscito e ho fatto il mio giro".

Non solo Hamilton e Norris, sotto inchiesta anche i due piloti della Haas, Kevin Magnussen (16°) e Mick Schumacher (20°), per un "incidente in uscita dai box".

Hamilton: "Io spesso unica persona di colore in F1, perchè?"

GP Azerbaigian Leclerc: "Non mi aspettavo questa pole, ora l'obiettivo è vincere" 2 ORE FA