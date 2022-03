Lance Stroll. Se la Ferrari è stata la scuderia più osannata e celebrata dopo il primo GP stagionale in Bahrain, McLaren ed Aston Martin sono state quelle che hanno deluso maggiormente le attese. In particolare la scuderia britannica con sede a Silverstone, priva di Sebastian Vettel – costretto a dare forfait causa Covid – ha avuto poco o nulla dal suo altro pilota titolare,

Il figlio del proprietario del team Lawrence Stroll, ha avuto un weekend decisamente da dimenticare. Sabato in qualifica si è fatto battere in maniera clamorosa dalla terza guida Niko Hulkenberg, chiamato in fretta e furia a sostituire Vettel. In gara almeno gli è arrivato davanti anche se i motivi per sorridere sono ben pochi dato che il tedesco non disputava una gara di F1 dal GP del Nurburgring del 2020 e che comunque ha chiuso 12°, fuori dalla zona punti.

Dopo questa prima da dimenticare a infierire sulle prestazioni di Aston Martin e del 23enne canadese ci ha pensato Ralf Schumacher, ex driver di F1 e fratello minore dell’immenso Michael, che ha usato toni molto severi e per nulla equivoci parlando al canale tedesco Sport 1: “La macchina è un disastro ed oltretutto il proprietario del team (Lawrence Stroll) presiede le riunioni e dice a progettisti ed ingegneri come dovrebbero essere fatte le cose. La squadra pare aver perso il filo, hanno speso un sacco di soldi e preso un sacco di personale ma in Formula 1 questo non porta a risultati automatici. Hanno adottato un approccio ‘da bulldozer’ ma così fai più danni che cose buone".

Ancor più tranchant il giudizio su Stroll junior: “Lance dovrebbe chiedersi se sia meglio trovarsi un altro hobby, è stato davvero imbarazzante. Hulkenberg invece ha fatto un buon lavoro considerando i pochi giorni e il materiale a disposizione”.

