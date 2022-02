Si spengono i motori in quel di Barcellona al termine del day-2 dei Test pre-stagionali per quanto riguarda il Mondiale F1 2022. Ferrari detta il passo con il monegasco Charles Leclerc, protagonista questo pomeriggio con il tempo di 1.19.689. Il portacolori della casa di Maranello ha completato 78 passaggi quest’oggi firmando un crono molto interessante. La mescola C3 (media) è stata la più utilizzata come accaduto ieri Pierre Gasly (AlphaTauri) ed sull’australiano Daniel Ricciardo (McLaren), rispettivamente a 3 ed 6 decimi con più di cento giri compiuti. Non conosciamo ovviamente i carichi di benzina, ma arriva un’importante conferma dopo quanto accaduto nella prima giornata. detta il passo con il monegascoprotagonista questo pomeriggio con ilè stata la più utilizzata come accaduto ieri con il #16 del gruppo che ha primeggiato sul franceseNon conosciamo ovviamente i, ma arriva un’importante conferma dopo quanto accaduto nella prima giornata.

La Ferrari detta il passo con il monegasco Charles Leclerc

Russell al quarto posto

Quarta posizione per Mercedes con il britannico George Russell. Il nuovo compagno di Lewis Hamilton ha girato come gli altri con la mescola ‘C3’ dopo aver compiuto un lungo lavoro con degli aggiornamenti sulle pance. Evidenziamo infatti la presenza di una vera e propria ‘griglia’ sulle monoposto teutoniche, una novità rispetto alla prima giornata. Quinto crono per Carlos Sainz (Ferrari), protagonista in mattinata con il secondo crono alle spalle di Ricciardo.

Alle spalle dello spagnolo si colloca il tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin) ed il messicano Sergio Perez (Red Bull). Quest’ultimo ha svolto pochi passaggi dopo un problema al cambio riscontrato in mattinata. Il compagno dell’olandese Max Verstappen non ha superato i 70 passaggi svolgendo un programma diverso dagli altri. Difficile valutare l’auto austriaca che ha montato la mescola ‘C3’ come i diretti avversari nel finale, chiudendo in 1.21.430.

Ocon e Alonso in forma

Sessione interessante anche per Alpine, la prima squadra quest’oggi ad oltrepassare i 100 giri. Il francese Esteban Ocon è stato impegnato per tutto il giorno, mentre ieri era stato lo spagnolo Fernando Alonso a portare in pista per la prima volta l’auto transalpina. 14ma piazza per il nativo di Évreux che chiude la graduatoria davanti al finnico Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ed il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), entrambi presenti questa mattina. Prima giornata in scena nella massima formula per il cinese Guanyu Zhou. L’alfiere dell’Alfa Romeo ha concluso il turno al nono con mescola C3.

Da segnalare una bandiera rossa alle 15.30. Il russo Nikitia Mazepin (Haas) ha avuto dei problemi nel secondo settore della pista, una situazione che ha costretto i commissari ad interrompere il turno. Il test della realtà americana è ripresa regolarmente nei minuti seguenti.

CLASSIFICA FINALE DAY-2 TEST F1 BARCELLONA 2022

Leclerc, Ferrari, 1m19.689s, C3 – 78 giri

Gasly, AlphaTauri, 1m19.918s, C4 – 146

Ricciardo, McLaren, 1m20.288s, C4 – 126

Russell, Mercedes, 1m20.537s, C3 – 65

Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71

Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 – 73

Perez, Red Bull, 1m21.430s, C3 – 78

Mazepin, Haas, 1m21.512s, C3 – 41

Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47

Zhou, Alfa Romeo, 1m21.885s, C3 – 71

Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 61

Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55

Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66

Ocon, Alpine, 1m22.164s, C3 – 124

Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21

Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

