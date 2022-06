Red Bull di rescindere il contratto di Juri Vips. Una settimana prima Arriva la decisione definitiva della. Una settimana prima il pilota estone era stato sospeso dal ruolo di terza guida e tester della scuderia di Milton Keynes per aver detto un commento razzista durante una sessione di gaming online insieme al compagno di academy Liam Lawson. Ora invece diventa ufficiale il licenziamento del classe 2000 proveniente dall'Estonia, sceso in pista in questa stagione al volante della monoposto anglo-austriaca durante una sessione delle prove libere sul circuito di Montmelò, al GP di Spagna.

A questo punto Vips rimane privato di un ruolo in Formula 1, ma continuerà a gareggiare insieme team britannico della Hitech Grand Prix in Formula 2, campionato nel quale al momento ricopre la settima posizione in classifica, frutto di tre podi in sei Gran Premi.

licenziamento di Juri Vips, che arriva in una giornata piuttosto delicata per il Circus su questa tematica, a qualche ora di distanza bufera per le Circus l'opinione comune che il Duemila estone si sia giocato la carriera tramite questo gesto, seppur avvenuto lontano dalla pista. Una notizia, quella del, che arriva in una giornata piuttosto delicata per ilsu questa tematica, a qualche ora di distanza bufera per le espressioni razziste su Hamilton . Episodio che la stessa Formula 1 aveva condannato con un comunicato. Proprio per l'impegno mostrato dall'organizzazione del campionato riguardo alle tematiche sociali, aleggia attorno all'opinione comune che il Duemila estone si sia giocato la carriera tramite questo gesto, seppur avvenuto lontano dalla pista.

Il comunicato della Red Bull

L'annuncio del team avviene attraverso con una nota ufficiale riportata anche sui social: "A seguito dell'investigazione riguardo all'incidente online che ha coinvolto Juri Vips, Oracle Red Bull Racing ha terminato il contratto di Juri come tester e pilota di riserva. Il team non perdona alcuna forma di razzismo".

