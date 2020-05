Ricciardo alla McLaren dal 2021, è ufficiale: contratto pluriennale, sostituirà Sainz

La scuderia britannica annuncia la separazione con Carlos Sainz, diretto alla Ferrari, e dà il benvenuto a Ricciardo che sarà il compagno di Lando Norris. Il 30enne di Perth lascerà la Renault al termine di questo campionato 2020.

In attesa dell'annuncio di Carlos Sainz alla Ferrari, arriva quello della McLaren: addio allo spagnolo e benvenuto a Daniel Ricciardo. L'anticipazione della BBC è stata dunque confermata dalla scuderia britannica che ha annunciato l'arrivo del 30enne di Perth con un contratto pluriennale a partite dal campionato 2021. L'australiano chiuderà dunque l'esperienza in Renault al termine di questo Mondiale 2020 e poi dividerà il box con Lando Norris in un team che già l'aveva cercato per il 2019, che è stato protagonista di una notevole crescita e che dal 2021 avrà motori Mercedes, motivo in più per puntare a traguardi importanti.

Andreas Seidl, Team Principal della McLaren, ha commentato: "Daniel ha già vinto diverse gare e la sua esperienza, unita ad impegno ed energia, saranno una preziosa aggiunta a McLaren e alla nostra missione di tornare in vetta al campionato. Con Daniel e Lando come compagni di squadra, credo che abbiamo due piloti che continueranno a emozionare i nostri fan e ad aiutare la squadra a crescere". Su Sainz ha detto: "Carlos è un vero professionista, è un piacere lavorare con lui e continueremo a divertirci nelle gare di quest'anno. Tutti gli auguriamo buona fortuna per la prossima tappa della sua carriera quando lascerà la McLaren".

Daniel Ricciardo, in Formula 1 dal 2011, ha corso con HRT, Toro Rosso, Red Bull e Renault: ha disputato 171 gare con 29 podi, 3 pole position, 13 giri veloci e soprattutto 7 vittorie, l'ultima nel 2018 a Montecarlo.

