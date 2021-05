Nei giorni scorsi, dopo una foto apparsa sui social, si era scatenata la corsa allo scoop per capire che cosa ci faresse Cristiano Ronaldo a Fiorano insieme a Charles Leclerc e Carlos Sainz jr.

Ebbene, oltre a essersi comprato una Ferrari Monza SP2, il campione della Juventus (accompagnato da Gianni Agnelli e John Elkann), si è divertito a girare in pista con i due piloti della scuderia di Maranello su delle Ferrari di serie.

L'amore di CR7 per il Cavallino Rampante è di vecchia data e in effetti il lusitano coi piedi non ci sa solo fare quando si tratta di pallone, ma anche quando li posa sui pedali di un'auto.

