Una carriera immensa, sia dal punto di vista del lasso temporale sia per i traguardi centrati: Ross Brawn, storico manager della Formula 1, ha detto finalmente stop. L'attuale direttore generale motorsport per la F1, nonchè punto di riferimento tecnico-sportivo per il gruppo Liberty Media, ha annunciato il suo ritiro dal circus. Lo ha fatto con un messaggio sul "The Ross Brawn Column", rubrica del sito F1.

Ross Brawn annuncia il ritiro

"Ora è il momento giusto per me di ritirarmi. Abbiamo svolto la maggior parte del lavoro e ora siamo in un periodo di consolidamento. Ora la F1 la guarderò dal divano, esultando e imprecando come un tifoso, felice che lo sport abbia un futuro così fantastico. Ho amato quasi ogni minuto dei miei 46 anni di carriera e sono stato fortunato ad aver lavorato con molti grandi team, grandi piloti e grandi persone. Non avrei cambiato nulla".

La carriera e il legame con Schumacher

Si chiude qui una carriera durata 46 anni, e marcata dai successi con la Benetton prima, e con la Ferrari poi. Indimenticabile il suo legame d'oro con Michael Schumacher, con cui conobbe la gloria in Benetton e in Ferrari.

Brawn mosse i primi passi in F1 nel 1978, nella scuderia Williams. Il grande passo arrivò nel 1991, con l'approdo in Benetton come direttore tecnico. Lì, assieme a Michael Schumacher, vinse due titoli piloti. Poi seguì la scia di Schumacher in Ferrari, festeggiando altri cinque titoli consecutivi a capo della Rossa. Dopo una pausa, Brawn tornò come amministratore delegato della F1.

