Sainz: "Non sono pentito di andare in Ferrari nel 2021, è il posto giusto"

Lo spagnolo Carlos Sainz Jr. vuole fugare ogni dubbio sul suo trasferimento alla Ferrari nel 2021. L’iberico, attuale pilota della McLaren, si trova in una condizione particolare dal momento che la monoposto di Woking, per quanto si è visto in questo inizio di Mondiale 2020, è più competitiva della SF1000.

L’iberico quindi potrebbe essersi pentito della scelta di essere il prossimo racing driver del Cavallino Rampante? A fornire una risposta chiara ed esaustiva è stato lo stesso Carlos, in un’intervista concessa a Sky Sport Uk. Sainz ha ammesso che a un team di questo genere non si possa dire di no, nonostante le attuali difficoltà sul fronte tecnico:

So che ci sono molte perplessità circa le prestazioni della Ferrari. Se si guarda però alla storia, è la squadra di maggior successo in F1. Ovviamente c’è la Mercedes che sta dominando e hanno le maggiori possibilità di diventare campioni anno dopo anno, ma penso che la Rossa sia il posto giusto per me

Una scelta dal sapore di sfida quella di Carlos, che però avrà inizio solo a partire dall’anno venturo, visto che in questo 2020 la concentrazione massimale sarà sulla McLaren. Tuttavia, dalle parole dello spagnolo, si comprende come non vi sia alcuna intenzione di recitare il ruolo di secondo di Charles Leclerc a Maranello.

