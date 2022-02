La Ferrari ha comunicato il nome della monoposto con cui affronterà il Mondiale F1 2022. La vettura è stata denominata F1-75. Il motivo di questa sigla è presto detto: la Scuderia di Maranello festeggia il 75mo anniversario della fondazione, avvenuta nel 1947 (il 12 marzo di quell’anno Enzo Ferrari accese il motore della 125S). Un vero e proprio tributo a una realtà che ha reso grande la Formula Uno.

Ad

Si è pensato a una sigla celebrativa proprio come nel 2020, quando la SF1000 festeggiò i 1000 Gran Premi nel corso dell’annata agonistica. Ricordiamo che la F1-75, 69ma vettura realizzata a Maranello per disputare il campionato iridato della massima categoria automobilistica, sarà presentata ufficialmente il prossimo 17 febbraio (ore 14.00) in videoconferenza, mentre il debutto in pista è programmato a Barcellona il 22 febbraio durante il filming-day previsto sul circuito del Montmelò.

Season 2022 Domenicali: “Con le nuove vetture il pilota farà la differenza" 27/12/2021 A 14:45

Il giorno successivo, sempre sul tracciato catalano, scatteranno i Test F1, con i quali si aprirà la stagione. Charles Leclerc e Carlos Sainz puntano a essere protagonisti, la Rossa vuole tornare a lottare per la vittoria dopo due stagioni decisamente buie ed essere competitiva per la conquista del titolo iridato, che manca dall’ormai lontano 2007.

La Formula 1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata fondamentale per la Ferrari e ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle nostre vetture stradali – ha affermato il Presidente John Elkann –. Dunque quest’anno, in cui celebriamo il 75° anniversario della prima uscita di una nostra vettura dai cancelli della fabbrica, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la nostra vettura 2022 F1-75”.

Ciao Raikkonen, l'ultimo campione del mondo della Ferrari

Season 2022 F1, Ferrari: serve la rivoluzione, mai così male come negli anni '20 13/12/2021 A 09:58