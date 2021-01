Quando si apre un nuovo capitolo nella nostra vita si sa, ci piace cambiare. Deve aver pensato così Sebastian Vettel , presentato dalla Aston Martin. In un video postato dal team, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 appare diverso però da come l’avevamo lasciato l’ultima volta.

Le immagini mostrano un Vettel senza i riccioli cui eravamo abituati e il web, che non ne lascia passare nemmeno una, si scatena.

Sebbene gli occhi dei Ferraristi fossero puntati su Fioranoe sulle prove di Carlos Sainz, non è mancata l’ironia sui social sullo “stressante” periodo in Ferrari di Vettel, nonostante il tedesco ci abbia abituati a cambi di look durante il periodo invernale, dal taglio “aerodinamico” ai baffi.