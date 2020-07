Dal nostro partner OAsport.it

Il matrimonio tra Sebastian Vettel e la Racing Point sembra ormai pronto per essere siglato. Il tedesco, alla sua ultima stagione con la Ferrari, sta cercando un sedile per il suo futuro e sembra averlo trovato: nel 2021 dovrebbe correre con l’Aston Martin, storico marchio che prenderà il posto dell’attuale “scuderia rosa”. Il quattro volte Campione del Mondo dovrebbe siglare un contratto di un anno, l’ufficializzazione dovrebbe già arrivare in occasione del GP di Gran Bretagna (31 luglio-2 agosto), visto che la Racing Point ha sede proprio a Silverstone. Come riporta it.motorsport.com, la trattativa sarebbe incominciata già a inizio giugno e si sarebbe intensificata nell’ultimo fine settimana, anche perché è emersa la notizia della presenza di Sergio Perez sul mercato.

Il pilota messicano potrebbe lasciare la Racing Point dopo sette anni di onorato servizio ed essere sostituito proprio da Sebastian Vettel. Il teutonico potrebbe così mettersi al volante di una monoposto sempre più vicina alla Mercedes e un futuro con le Frecce d’Argento non sarebbe da escludere, il 33enne potrebbe magari prendere il posto di Lewis Hamilton o Valtteri Bottas se nel 2022 dovessero decidere di prendere altre strade. E per Perez? Haas e Alfa Romeo sembrano essere le uniche alternative possibili per rimanere nel Circus visto che Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault, McLaren hanno già definito le proprie squadre (mancano soltanto alcune ufficializzazioni).

Formula 1 Ferrari pronta a sostituire Mattia Binotto? Spunta il nome di Antonello Coletta DA 4 ORE

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Vettel: "Leclerc non aveva alcuno spazio. Un vero peccato per la Ferrari" 00:00:23

Formula 1 Sebastian Vettel all'Aston Martin nel 2021? Per la Bild si può chiudere entro il 31 luglio DA 17 ORE