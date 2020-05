Segni di disgelo tra Ferrari e Vettel: contratto biennale con opzione per una terza stagione?

Sebastian Vettel of Germany driving the (5) Scuderia Ferrari SF1000 prepares to drive in the garage during day three of F1 Winter Testing at Circuit de Barcelona-Catalunya on February 21, 2020

Secondo quanto riporta F1-insider, la Ferrari avrebbe migliorato l'offerta di rinnovo a Sebastian Vettel, passando da un contratto annuale a un biennale con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione. Resta il nodo legato all'ingaggio: i 12 milioni di euro proposti sarebbero una grossa riduzione rispetto agli oltre 30 guadagnati al momento dal pilota tedesco.

Dopo gli scricchiolii degli scorsi giorni che avevano ventilato l'ipotesi di un proseguimento di carriera in McLaren, sembra essere tornato un clima migliore nel rapporto tra Sebastian Vettel e la Ferrari. Secondo quanto riporta F1-insider, la scuderia di Maranello avrebbe rialzato il tiro dopo l'offerta iniziale da un solo anno a 12 milioni di euro che aveva fatto storcere il naso al pilota tedesco qualche giorno fa: ora si parlerebbe di un accordo biennale con possibile opzione per una terza stagione e bonus vari legati ai risultati ottenuti in pista. Se Vettel dovesse ben figurare nei prossimi mesi, ci sarebbero dunque tutte le possibilità per vederlo legato alla Rossa fino all'età di 35 anni, buona per salutare definitivamente il circus.

I nodi: ingaggio e gerarchia interna

Certo, rimane aperta la questione dell'ingaggio: i 12 milioni di euro rappresentano un grossissimo taglio rispetto agli oltre 30 attuali, ma acquisterebbero un colorito differente se visti in ottica biennale (24) o triennale (36), cifre che altre scuderie non potrebbero offrire a Vettel se il tedesco decidesse di abbandonare il volante della Ferrari al termine del contratto in scadenza a fine 2020. E, ovviamente, sarebbe da rivedere anche la gerarchia interna con Charles Leclerc, già legato alla Ferrari fino al 2024 con un contratto da 9 milioni di euro all'anno: dopo i risultati ottenuti nello scorso campionato, i due piloti partiranno alla pari, e sarà poi il naturale evolversi della stagione a definire le posizioni.

La carriera di Sebastian Vettel in Ferrari:

Stagione Vittorie Podi Classifica piloti 2015 3 10 3° 2016 0 7 4° 2017 5 8 2° 2018 5 7 2° 2019 1 8 5°

Piano B e C: se Vettel lascia, arriva Ricciardo, Sainz o Hamilton?

Nel frattempo, però, rimarrebbe sempre aperto il piano B. Se Vettel decidesse di non rinnovare e lasciare la Ferrari al termine della stagione, i candidati principali alla successione sarebbero Daniel Ricciardo e Carlos Sainz. Anche Ricciardo è in scadenza di contratto a fine 2020, e la Renault ha già lasciato intendere di non avere intenzione di confermarlo. A meno che non andasse in porto il fantomatico piano C, ossia l'avverarsi della profezia di Eddie Jordan: la Mercedes abbandonerà il circus e Lewis Hamilton sbarcherà in Ferrari, portando Vettel a firmare con la McLaren.

