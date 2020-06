Dal nostro partner OAsport.it

Il quadro della situazione in F1 va delineandosi prima dell’ufficializzazione del calendario del Mondiale 2020. Un paio di giorni fa le autorità austriache hanno confermato l’organizzazione del doppio round a Spielberg, sul tracciato del Red Bull Ring nei due weekend del 3-5 luglio e del 10-12 luglio.

Ebbene, ci sarebbero rassicurazioni da questo punto di vista per quanto concerne Silverstone (Gran Bretagna). Stando a quanto riferisce la Bbc, ci sarebbe l’ok del Governo per disputare due prove consecutive del campionato iridato sul celebre circuito d’Oltremanica. I media inglesi hanno rivelato infatti che per le persone coinvolte in eventi sportivi, come ad esempio la F1 e la Champions League di calcio, non ci sarà l’obbligo di quarantena, ossia l’auto-isolamento di 14 giorni, previsto invece per tutti i viaggiatori provenienti da altri Paesi. Pertanto, come riportato anche da gazzetta.it, le due gare potrebbero andare in scena il 2 e il 9 agosto.

La conferma definitiva di questa decisione potrebbe arrivare entro la fine di giugno e il Circus dovrebbe informare le autorità circa il proprio protocollo e la gestione delle misure di sicurezza, ricordando sempre che in queste prime uscite del Mondiale si parla di fine settimana a porte chiuse. Da questo punto di vista c’è soddisfazione in F1 per l’impegno profuso dall’Esecutivo britannico.

