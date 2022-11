In Brasile si corre la terza e ultima Sprint Race del 2022 , e con molte probabilità anche l'ultima secondo il format attuale. Per il 2023, quando le gare sprint raddoppieranno salendo ad un totale di sei, Stefano Domenicali e Liberty Media pensano infatti a un cambio di paradigma, dettato dalle perenni esigenze di spettacolo della massima competizione del motorsport e spinto dalle critiche dei piloti all'attuale formula , che tarperebbe le ali proprio alla possibilità di prendere rischi in pista e offrire maggiore adrenalina agli appassionati.

Sempre più gare sprint

una mini gara da 100 km offre decisamente dei vantaggi in questo senso. L'epoca dei due giorni di libere e qualifiche sono purtroppo lontani, la gara sprint non lascia bensì raddoppia, anche se è necessario trovare il giusto setup all'architettura del week end. Al di là del fisiologico approccio nostalgico di molti fans, per i quali la buona vecchia qualifica è intoccabile in quanto insita nel DNA della Formula 1, la Sprint Race è entrata a far parte del meccanismo tecnico ed è destinata ad avere un ruolo sempre maggiore. Perché l'esigenza, come detto in più riprese dallo stesso Domenicali , è quella di avere qualcosa da giocarsi in ogni sessione, e. L'epoca dei due giorni di libere e qualifiche sono purtroppo lontani, la gara sprint non lascia bensì raddoppia, anche se è necessario trovare il giusto setup all'architettura del week end.

Cosa non va nella Sprint Race attuale

delle criticità che vanno corrette. A farle emergere sono stati proprio i piloti, proprio in Brasile, nel 2021, Lewis Hamilton diede spettacolo con una prodigiosa rimonta che iniziò proprio dalla Sprint Race. Ma, per l'appunto, Lewis non aveva nulla da perdere e si prese dei rischi per riaprire un Mondiale che sembrava chiuso, mentre in altre occasioni è inevitabilmente la prudenza a farla da padrone. La formula non dispiace, ma evidenzia. A farle emergere sono stati proprio i piloti, Max Verstappen in testa , che hanno sottolineato come, nella situazione attuale, nessuno è disposto a prendersi grossi rischi nella mini gara del sabato mettendo a repentaglio la posizione di partenza nel Gp a fronte dei pochi punti che distribuisce. Certo, non mancano le eccezioni:con una prodigiosa rimonta che iniziò proprio dalla Sprint Race. Ma, per l'appunto, Lewis non aveva nulla da perdere e si prese dei rischi per riaprire un Mondiale che sembrava chiuso, mentre in altre occasioni è inevitabilmente la prudenza a farla da padrone.

Le critiche dei piloti

Max Verstappen, come accennato, è stato molto chiaro sul punto già nella conferenza stampa piloti di San Paolo: "Onestamente, non sono un grande fan della Sprint Race perché mi sembra che non si corra davvero", ha detto. "Ci sono alcuni punti in palio, ma si sa anche che non si può rischiare perché la gara principale è quella in cui si ottengono davvero i punti. Non si fa un pit stop, quindi si monta solo lo pneumatico che durerà di più, giusto?. Con queste vetture, probabilmente la gara è un po' migliore. Ma in generale non si vedono molti sorpassi, a meno che non ci sia una vettura fuori dalla sua posizione. Quindi, sì, non è così divertente per me".

Come può cambiare nel 2023

Ecco allora che in vista del 2023, quando le gare sprint saranno sei, i vertici della Formula 1 pensano ad una diversa impostazione. La Sprint Race verrebbe di fatto slegata dall'evento principale, cioè il Gp. Dunque sarebbe una mini gara a sé stante, che assegna punti (qualcuno in più di quanti ne assegni ora) senza però determinare la griglia per la gara della domenica. Che sarebbe invece decisa dalle qualifiche del venerdì, che avrebbero dunque a loro volta un peso non da poco nell'economia del week end. Così sarebbe meno complicato per i piloti spingere al massimo il sabato nella Sprint Race, con la griglia già decisa il venerdì. Resta un margine di scelta invece su come determinare la partenza della stessa Sprint Race: qualifiche del venerdì? Ordine inverso rispetto al Gp precedente? Ne parleranno Liberty, Fia e i team nelle prossime settimane.

